عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تجمع المهنيين يستنكر قمع مليونية (جرد الحساب) واعتذار حمدوك

والي الخرطوم يستنكر العنف ضد المتظاهرين ويوجه باطلاق السراح الموقوفين

جهاز المخابرات العامة ينفي مشاركته في اعتقالات مليونية (جرد الحساب)

الوساطة تحدد ثلاثة أيام لاستكمال ملفات السلام للتوقيع بالأحرف الاولى

اللجنة الامنية بالبحر الاحمر تصدر لقرارات لاعادة الحياة الى طبيعتها

الحكومة تلغي تفويض وصلاحيات وزير الصحة في التحكم الطوارئ الصحية

ايلولة ممتلكات معهد اسلامية المعرفة لجامعة الجزيرة

الحلو: مفاوضات جوبا الخليج 365:

حاولة لتحقيق “سلام جزئي”

وفاة مواطنة بكسلا لعدم توفر مصل الثعبان

حمدوك : نعمل لا نتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية

التعليم العالي تترك قرار استئناف الدارسة للجامعات

الحكومة والجبهة الشعبية توقعان برتوكول الترتيبات الامنية بالاحرف الأولى

التيار

حركة عقار توقع على ملف الترتيبات الامنية

الطاقة والتعدين: تبحث مع إثيوبيا آفاق التعاون

عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم يعلنون الاربعاء اضراب شامل وكامل

البرهان يلتقي وفد الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان

السياسي

جرد الحساب».. مولوتوف وبمبان واعتقالات وأسف عرمان لـ «السياسي»: الإتفاق يمنح الحركات مقاعد في مجلس الأمن والدفاع

عرمان لـ (السياسي): تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يستغرق 39 شهراً

الوساطة: التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة والحركات 28 أغسطس

حمدوك: إنصاف الضحايا من المهام التي ُتواجهنا ونعمل لأجلها

البرهان يفوض سلطات جنوب كردفان بحل المشكلات بالولاية الشرطة تؤكد على أهمية مكافحة الإتجار بالبشر

تعديل موعد حظر التجوال ببورتسودان

تخطى حاجز الـ170 جنيهاً

الدولار يواصل رحلة الصعود

آخر لحظة

الشرطة تفض مواكب “جرد الحساب” و(المهنيين) يعلن التصعيد

حمدوك يسحب صلاحياته من وزير ومطالبة بإقالة مدني

توقف بيع الدقيق التجاري والدولار يواصل الارتفاع

اتفاق بين الحكومة والثورية نهاية الشهر

(62) إصابة جديدة بكورونا و(5) حالات وفاة

اليوم التالي

تجمع المهنيين: رئاسة الوزراء استفزت الثوار وخياراتنا للتصعيد مفتوحة

وقفة احتجاجية من رجال الأعمال أمام وزارة التجارة تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني (صورة)

عاجل| الدولار يصل 170 جنيهاً في السوق السوداء

الوطن

اعتقال الفريق هاشم عثمان الحسين

الوساطة:الحكومة وحركة عقار اتفقتا على دمج القوات

إرجاع باخرة ماشية جديدة ومطالبة بحل لجنة تنظيم البواخر

والي النيل الأزرق (للوطن): تعلية الرصيرص جاءت وبال على مواطني الولاية

لجان المقاومة تعلن التصعيد ضد حكومة حمدوك

٥ جنيهات للخبز التجاري بالخرطوم

السوداني

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حميدتي في جوبا وتوت يعلن التوقيع على وثيقة السلام 28 أغسطس الحالي

وصول مواكب مليونية “جرد حساب” أمام مجلس الوزراء

رفع حظر التجوال جزئياً بمحلية بورتسودان

الري: استقرارفي مناسيب النيل

الشرطة تؤكد وقوع إصابات وتبرر استخدامها لـ(البمبان) في موكب الاثنين

البرهان يمنح السلطات بجنوب كردفان تفويضاً لحل المشكلات بشكل أهلي

«هدسون»: أسر ضحايا 11 سبتمبر تسعى لإيقاف رفع السودان من قائمة الإرهاب

الحزب الإتحادي «الموحد» يجمد عضويته في الحرية والتغيير

النيل الدولية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام يوم ٢٨ من الشهر الجاري

الحلو: مفاوضات جوبا محاولة لتحقيق «سلام جزئي»

قيادي بالاتحادي الأصل يتهم لجنة التفكيك بممارسة مهام أمنية

تنقلات للرتب العليا في الجيش السوداني

والي الخرطوم: الشرطة استخدمت «القوة المفرطة» ضد مسيرات «جرد الحساب».. والشرطة تكشف التفاصيل

جهاز المخابرات العامة: لم نشارك في أي اعتقالات للمتظاهرين

السوداني الدولية

لجنة من قوى الحُرية والتغيير لحل مشكلة والي كسلا

جملة من الإصابات وسط لاعبي فريق الشرطة القضارف بفيروس كورونا

الدولار يرتفع لـ(170) جنيهاً في السوق الموازي

أديب ليس من حق حميدتي التعليق على لجان التحقيق

القوات المسلحة

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان

إتفاق سلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والحركات نهاية أغسطس

الاسبوع الاخير من سبتمبر المقبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي

صوت الأمة

اعتقالات وإصابات في المليونية و (صوت الأمة) تفتح ملف أداء الحكومة

الاتفاق على الترتيبات الأمنية مع عقار

البني عامر تتهم المركز بالعجز في معالجة الفتنة بالشرق

أخبار اليوم

لجان المقاومة تسير مواكب مليونية جرد الحساب وتصحيح المسار.

تجمع المهنيين يستنكر استخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.

تجمع اسر الشهداء يصف الممارسات ضد المتظاهرين بالسقطة.

والي الخرطوم ينتقد استخدام القوة المفرطة وجهاز المخابرات ينفي مشاركته في اعتقالات.

توت: التوقيع بالاحرف الاولى بين وفدي الحكومة وحركات الكفاح المسلح يوم 28 بجوبا.

عضو مركزية الشيوعي: الأوضاع الأمنية بالسودان تحتاج لمراجعات.

الانتباهة

الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة لأحداث مواكب (جرد الحساب)

منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تستنكر المنع والقمع

جهاز المخابرات العامة: لم نشارك في أي إعتقالات

بيان من والي الخرطوم بشأن مواكب جرد الحساب