شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تستأنف الفنانة روجينا، تصوير دورها فى مسلسل “أسود فاتح”، حيث تتواجد حاليا فى لبنان لتنفيذ بعض المشاهد هناك.
وكان باقى ابطال العمل قد استأنفوا تصوير المسلسل فى لبنان، وتحديدا بعد انفجار بيروت.
والعمل يقوم ببطولته هيفاء وهبى وصبرى فواز، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.
مسلسل “أسود فاتح” يقوم ببطولته كل من هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبرى فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندى، وحنان سليمان، ونانسى صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنفجار بيروت.. فدوى تسافر إلى لبنان لاستكمال تصوير مسلسل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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