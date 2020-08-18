تحديث كبير وممتع من واتساب.. لتعبير أسهل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ميزة جديدة قادمة من واتساب ستجعل من السهل التعبير عن نفسك باستخدام الملصقات. فالملصقات هي عبارة عن صور كرتونية صغيرة يمكنك إدراجها في محادثة واتساب كتغيير عن الرموز التعبيرية القديمة، كما يأتي التطبيق مع العديد من حزم الملصقات للفنانين، ويمكنك تنزيل حزم إضافية لإضافة المزيد من التنوع.

ولسوء الحظ، يمكن أن يمثل العثور على الملصق الصحيح تحدياً، خاصة بعد الحصول على بعض الإضافات، لأنه لا يمكنك التصفح إلا حسب الحزمة. وإذا كنت تبحث عن ملصق “تهنئة”، على سبيل المثال لا الحصر، فقد تحتاج إلى التمرير عبر العشرات من الملصقات الأخرى للعثور على الملصق الذي يناسب مزاجك.

لكن الآن يبدو أن هذا على وشك التغيير مع إضافة علامات التبويب التي ستجمع الملصقات المتعلقة بشعور معين.

فقد تم اكتشاف الميزة الجديدة من قبل الخبراء المهتمين في موقع WABetaInfo، والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية.

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إلى ذلك لا تزال علامات تبويب الملصقات قيد التطوير وليست متاحة للاختبار بعد، وسط أمل أن يتم تقديمها إلى جانب أداة البحث عن الملصقات التي تم التلميح إليها لأول مرة في نوفمبر، والتي ستجعل من السهل العثور على صور الرسوم المتحركة مثل الرموز التعبيرية.

قيد التطوير لفترة طويلة

كما يبدو أن الخيارات كانت قيد التطوير لفترة طويلة، لكن هناك شك في أنها قد تكون جاهزة للإصدار قريباً جداً. فمنذ بضعة أشهر فقط، قدم تطبيق واتساب ملصقات متحركة لإضفاء الحيوية على الدردشات وتشجيع المستخدمين على تنزيل حزم إضافية، وبالتالي فإن القدرة على البحث والتصفية حسب الحالة المزاجية ستكون نعمة حقيقية.

وكان تطبيق واتساب يجرب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من المعلومات الخطأ، بحسب ما أعلنت الشركة، حيث سيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر.

ويؤدي النقر على رمز العدسة المكبرة إلى البحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت، مع فكرة أن هذا يجب أن يكشف عن أي نظريات مؤامرة شائعة أو معلومات خطأ تحتوي عليها الرسالة.