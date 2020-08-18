رسمياً.. برشلونة يقيل كيكي سيتين

الخليج 365 :

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، إقالة مدربه كيكي سيتين.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”توقف كيكي سيتين عن كونه مدربا للفريق الأول“. وأضاف: ”سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الأيام المقبلة، في إطار إعادة هيكلة واسعة“.

وتأتي إقالة سيتين، البالغ من العمر 61 عاما، بعد خسارة برشلونة 2/8 أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم الحالي، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، الذي حصده ريال مدريد، كما ودع برشلونة كأس إسبانيا من ربع النهائي.

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة في يناير الماضي خلفا لإرنيستو فالفيردي.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة تعاقده مع الهولندي رونالد كومان.

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وقاد سيتين برشلونة في 25 مباراة، حقق خلالها النادي الكتالوني الفوز 16 مرة، مقابل 4 تعادلات، و5 خسائر.

كما أعلن برشلونة قراره بشأن الانتخابات الرئاسة، وقال في بيان رسمي: ”اتفق مجلس الإدارة على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية يوم 15 مارس 2021، على أن يتم الإعلان الرسمي للانتخابات في نهاية يناير 2021 وفقا لأحكام المادة 43.1 من نظام النادي الأساسي“.

وأضاف ”بعد تحليل جميع الخيارات، يرى مجلس الإدارة أن هذا هو الموعد الأكثر جدوى لإجراء هذه الانتخابات، ويدرك أن الدعوة لإجراء انتخابات على الفور غير ممكنة نظرا لانطلاق الدوري الإسباني يوم 12 سبتمبر؛ بسبب أزمة فيروس كورونا“.

وتابع البيان ”وبالتالي سيستمر النادي في تنفيذ خطة لعكس الوضع الرياضي والاقتصادي، بناء على تغييرات جذرية في الفريق الأول وإعادة تحديد الميزانية للتعامل مع الوضع الجديد الناجم عن فيروس كورونا“.

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وأردف: ”إجراء الانتخابات يوم 15 مارس، يعني أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإغلاق السنة المالية لموسم 2020/2021“.

وواصل ”إجراء الانتخابات في أول موعد متاح، ووفقًا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة، سيسمح بانتقال منظم إلى الفائز بالانتخابات، والذي سيكون لديه الوقت الكافي للتخطيط لموسم 2021/2022“.