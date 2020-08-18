مشروع تطوير الزراعة يدعم صغار المزارعين بكردفان وسنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ مدينة الابيض مقرا له ان جهود المشروع متواصلة في تقديم الدعم لصغار المزارعين بمناطق الزراعة التقليدية بولايات كردفان وسنار

وقال في تصريح لسونا انه تم تنفيذ انشطة المشروع خلال الموسم الزاعي لهذا العام لفائدة حوالي 5الاف مزارع في 49 قرية موزعة على محليات المشروع التي تبلغ 13 محلية

وقال ان المشروع قام باستجلاب معدات زراعية بغرض تقديم الخدمات الزراعية المحسنة بمناطق المشروع حيث يعمل المشروع على حث المزارعين على استخدام الآلات الزراعية واستخدام الكيماويات الزراعية بشكل امن مكافحة الحشائش والآفات

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واضاف انه تم توفير 51 طنا من تقاوي المحاصيل الحقلية شملت الفول السوداني والذرة والسمسم وذلك لتنفيذ الحقول الايضاحية في مساحة 3500 فدان كما تم توفير 800 لتر كيماويات زراعية و10الف جوال من الاسمدة. حيث تم حتى الآن حراثة وزراعة 3الاف فدان بالمحاصيل الثلاثة

لافتا الي اشراك النساء وذلك في اطار الاهتمام بالنساء الريفيات حيث تم اختيار عدد من النساء لانتاج الخضر بالجباريك الزراعية (الزراعه المنزلية) حيث قام المشروع بتوفير البذور المحسنة للخضروات والمحاصيل سريعه النضج لتحسين الغذاء ودعم المائده الريفية بالعناصر الغذائية

وفيما يتعلق بالزراعه التعاقدية مع شركات القطاع الخاص اوضح المنسق انه تم الدخول في شراكة لانتاج التقاوي والحبوب في 4 مجتمعات وذلك لزراعه 2500فدان لمحصول الفول بغرض اتاحة خيارات انتاجية افضل بجانب توفير المدخلات والمعدات الزراعية واضاف ان المشروع نفذ برنامج الاستزراع الغابي وذلك بانشاء عدد من المشاتل المنزلية والمجتمعية والاستفاده من المشاتل المركزية للغابات في انتاج 150الف شتله وتوزيعها علي صغار المزارعين في انشطة الاستزراع الغابي وذلك لزياده العائدات والاهتمام بالبيئة

واكد ان المشروع يعمل علي تدريب وارشاد صغار المزارعين بغرض زياده الانتاجية للمحاصيل الرئيسية وزياده عائداتهم بالحصول علي افضل الاسعار واضافة القيمة من خلال انشطة التسويق التي ينفذها المشروع.