تركاوي: يصل شمال كردفان لتفقد الموسم الزراعي

الخليج 365 : -وصل الي مطار الابيض بولاية شمال كردفان دكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والغابات المكلف للوقوف على سير الموسم الزراعي و تنفيذ مشروع سلاسل القيمة. و كان في استقباله خالد مصطفى آدم وإلي شمال كردفان ووالي ولاية غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح والأمين العام لحكومة شمال كردفان ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وعدد من المسؤولين وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك في مستهل زيارته لولايتي شمال وغرب كردفان .

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