نيابة الأموال العامة تحيل مسؤولين بشركة الكهرباء لمحكمة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكدت مصادر موثوقة أن نيابة الأموال العامة أحالت ملف المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة، إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة للموظف العام، ومخالفة قانون الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية،

وكشف المصدر أن حيثيات البلاغ الأولية تتلخص في أن المسؤولين ألحقا خسائر مالية بالشركة قدرت بنحو “1” مليون و”500″ ألف يورو وذلك عن طريق شراء رافعة من مصنع شهير بمبلغ أكبر من قيمتها بالسوق وقتها، لافتاً إلى أنها “مستعملة”،

بجانب عدم اتباع الطرق الرسمية في عملية الشراء والتعاقد بالمؤسسات الحكومية، وإن عملية الشراء لم تتم مباشرة مع المصنع ولكن تمت عن طريق وسيط حول له المبلغ، وعقب اكتمال التحقيق معهما وجهت لهما النيابة الاتهام تحت طائلة المواد “29” من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمادة “17” من قانون الشراء والتعاقد بالإضافة إلى المادة ” 177″ من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام.