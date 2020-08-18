لجنة تنظيم صادر الماشية ترد على إتهامها باعاقة ورجوع الصادر

الخليج 365 :

انتقدت لجنة تنظيم وترقية صادر الماشية اتهامها بأنها تعمل على إعاقة ورجوع صادر الماشية من المملكة العربية السعودية الى بورتسودان.

وبرأ كابتن سيف الدين ابو بكر نائب رئيس غرفة التوكيلات الملاحية مقرر لجنة تنظيم صادر الماشية اللجنة من الاتهامات التي تشنها بعض الجهات ذات الصلة بالصادر عليها وتحميلها مسؤلية رجوع الماشية .

وقطع بان راجع الماشية لا علاقة له بالبواخر وصلاحيتها وان كل تقارير الراجع تثبت ذاك وتؤكد ان السبب الرئيس كان تدني المناعة وقال إن الباخرة “ميناس” التي عادت أمس من أفضل البواخر.

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وأكد خلال لقائه الوفد الاعلامي للوقوف على ارجاع صادر الماشية ، ان اللجنة تنظم البواخر فقط وليس لها حق في تحديد صلاحية البواخر، لافتا الى ان هذه مهمة الرقابة البحرية ، واكد أن أعضاء اللجنة موظفين في الدولة ولا يتعاملون مع المال وانما يذهب كايراد لخزينة الولاية ويدعم الايرادات.

وقال إن اللجنة كونت بقرار ولائي عام2018 وفيها ممثلون لكل الجهات ذات الصلة بالصادر لحل المشاكل التي تحدث بين وكلاء المصدرين وملاك السفن في السمسرة والمضاربات في النولون (قيمة شحن الصادر ).

وقال انها قامت بتثبيت النولون في حدود خمسة دولار طيلة السنتين الماضيتين ، وتقسم بين وكيل المصدر والوكيل الملاحي، و تسدد من وكلاء البواخر بايصال الكتروني لوزارة المالية وليس للجنة .

الا ان عددا من المصدرين الذين قابلهم الوفد الإعلامي اتهم اللجنة بأنها أكبر معوق للصادر مطالبين بحلها فورا.