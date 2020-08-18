فضيحة مدوية لـ”ابن سلمان” على شاكلة قضية الجبري.. حساب شهير يفجر مفاجأة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر، تفاصيل فضيحة مدوية وقضية رأي عام كبيرة شبيهة بقضية سعد الجبري ستطال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قريباً.

وقال حساب “العهد الجديد”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قريبا قضية رأي عام كبيرة شبيهة بقضية سعد الجبري ستسقط على رأس محمد بن سلمان وسيستدعيه القضاء الأمريكي كذلك للمثول أمامه”، مشيراً إلى أنه سينشر التفاصيل كاملة في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، رفع قضية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين في الولايات المتحدة. المادة السابقة حركة حماس تحذر ابن زايد بشدة من الاستجابة لدعوة “زيارة القدس” المقالة القادمة محمد الحوثي يشن هجوماً لاذعاً على التحالف الذي تقوده محمد الحوثي يشن هجوماً لاذعاً على التحالف الذي تقوده السعودية

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