حركة حماس تحذر ابن زايد بشدة من الاستجابة لدعوة “زيارة القدس”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت حركة “حماس” ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، من الاستجابة لدعوة الاحتلال إجراء زيارة إلى القدس
وكانت خارجية الاحتلال قد نشرت، في وقت سابق الاثنين، صورة لدعوة موجهة من رئيسه، رؤوفين ريفلين، إلى ابن زايد، يدعوه فيها إلى زيارة “إسرائيل وأورشاليم القدس”، في إطار الاحتفاء بتطبيع العلاقات بين الجانبين.
وقال الناطق باسم حركة “حماس”، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر “تويتر”: “نحذر من أي استجابة من محمد بن زايد، للدعوة الإسرائيلية لزيارة الكيان”.
وأضاف “أبو زهري” أن الاستجابة ستكون بمثابة “مباركة للجرائم الإسرائيلية، وعدوانا على شعبنا الفلسطيني”.
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