الطاقة والتعدين: تبحث مع إثيوبيا آفاق التعاون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بحث وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد مع سفير دولة اثيوبيا بالخرطوم آفاق التعاون المشترك بين البلدين

واكد وكيل الطاقة والتعدين استعداده التام لتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة لاسيما تبادل الخبرات في صناعة النفط والغاز ومجالات التدريب والتاهيل والدراسات ، واصفاً التعاون السابق في مجالات الامداد بالوقود والكهرباء بالمثمر بين البلدين وذلك لماتتمتع به العلاقات التاريخية من روابط ازليه بين الشعبين.

ومن جانبة ثمن سفير دولة اثيوبيا السيد YIBELTAL AMERO Almeu

التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات خاصة مجال امداد الوقود عبر السودان وزيادة الربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان .