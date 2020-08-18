تحديد سعر الخبز التجاري في الخرطوم

الخليج 365 : كشفت جولة مصادر داخل مخابز بالخرطوم عن تحديد سعر( ٥) جنيه للخبز عبر البيع التجاري والذي يباع للكافتيريات والمطاعم داخل الأسواق بينما سيظل سعر الخبز (٢) جنيه بأفران الأحياء.

وقال أحد ملاك المطاعم بالخرطوم شرق للمصادر أن الأسعار مرتفعة ولكن استطعنا الحصول على الخبز دون معاناة كما يحدث عادة. وأضاف أي زيادة سيتحملها المواطن وذلك لأن أصحاب المطاعم والكافتيريات لا خيار لديهم غير زيادة أسعار الطلبات السندوتشات حتى يتمكنوا من تفادي خسائرهم.

من جانبه وصف الأمين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال بحسب صحيفة السوداني ، خطوة تحديد سعر ( ٥) جنيهات للخبز التجاري بالموفقة وتابع هذه الخطوة ستسهم كثيراً في تقليل الصفوف وتوفير الخبز المدعوم للمواطن.

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