شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية ترمي بأموال طائلة على رأس الفنانة ندى القلعة في حفل فخم وصف بالأغلى في السودان

أحيت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) حفل خاص تم بثه ونقله عبر تقنية البث المباشر على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الحفل الذي وصفه المتابعون بالأغلى في السودان بعد أن نشروا قيمة العقد الذي بلغ (165) ألف جنيه غنت فيه المطربة بمزاج عالي, حيث قدمت أغاني الحماس والعرضة التي تفاعل معها المعازيم وأهالي المناسبة.
وظهر أعجاب وتفاعل أهالي المناسبة من خلال كمية الأموال الطائلة (النقطة) التي رموها على رأس الفنانة حيث امتلأت الأرض بالكمية الكبيرة من المال التي تجازوت قيمة اتفاق الحفل الذي حصلت عليه المطربة حسبما ذكر متداولوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت طفلة في المسرح من ضمن المعجبين بأغاني الفنانة, حيث قامت هي أيضاً بتحفيز القلعة لأموال طائلة كانت ممسكة بها في يدها قامت برمي جميعها على رأس المطربة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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