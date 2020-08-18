بدء العمل بشركة (ويتا) للغلال

أكد نائب مدير مبيعات شركة (ويتا) للغلال حسن حسين، بدء العمل بالشركة، وأوضح أن الحصة اليومية (16) ألف جوال.

وذكر حسين وفقاً لمصادر أمس، أن التوقف كان لعدم توافر القمح بالشركة، ونوه إلى أن التوزيع يتم عبر المحليات للمخابز.

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من جانبهم أوضح بعض أصحاب المخابز بحسب صحيفة الصيحة، أن عودة دقيق (ويتا) إلى السوق لم تسهم في حل الأزمة، ونبهوا إلى أن المشكلة تكمن في ضعف توزيع الحصص للمخابز رغم الإنتاج، وذكروا أن الحصص محددة بـ(10) جوالات لكل مخبز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)