شهامة نظامي تنقذ فتاة من الموت بام درمان

نظامي شاب استطاع بشهامته انقاذ حياة فتاة بعد تعرضها للهجوم من قبل مجموعة من المتفلتين وكان ذلك وسط شارع النيل بام درمان حيث كان النظامي الشاب يقود عربته في طريق العودة الى مقر سكنه ففوجيء بمجموعة من الشباب المتفلتين تقوم بالاعتداء على الفتاة بصورة وحشية محاولين اخذ ما لديها من مقتنيات ليتصدى لهم بقوة وشجاعة فائقين مما ادى ذلك لتعرض سيارته للتلف الجزئي ولاذوا بعدها بالفرار. ليقوم النظامي بحسب صحيفة الدار، باتخاذ الاجراءات القانونية وتدوين بلاغ بقسم شرطة دائرة الاختصاص بام درمان تمهيداً لاستكمال الاجراءات والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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