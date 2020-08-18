أمريكا تحث الحكومة بالإسراع في تشكيل “المجلس التشريعي”

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين، دعمها للسودان في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي. وحثت السفارة الأمريكية بالخرطوم في “تغريدة” لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الحكومة السودانية بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي.
وبحسب صحيفة المواكب، هنأت السفارة خلال الـ”تغريدة” الشعب السوداني على مرور عام من توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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