شاهد بالفيديو.. زفة عريس سوداني من فوق (الكوبري) تثير إعجاب الأسافير ومتابعون يصفونها بالأجمل في تاريخ السودان

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزفة عريس سوداني نالت اعجاب واستحسان متابعي ومرتادي المواقع الاسفيرية.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد رافق العريس في مشواره لعروسته أصدقائه وأقاربه في سيارات تجاوزت ال 10 سيارات وقفت جميعها أعلى (الكوبري) ونزل من عليها الرجال ليباركوا للعريس ويحملونه على الأعناق في مشهد وصفه المتابعون بالأجمل على الإطلاق.

Advertisements

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حقق أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا في اليوم الأول من نشره, وحفز الشباب على الزواج حيث تسابق المئات من المعلقين على حشد أصدقائهم وأقاربهم داخل الفيديو متمنين زفة مشابهة لهذه الزفة الرائعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)