الوساطة تحدد ثلاثة أيام لاستكمال ملفات السلام للتوقيع بالأحرف الاولى

أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية توت قلواك فى تصريح صحفي بمطار جوبا ، أن التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح سيتم في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي.

وقال قلواك: لم يتبق سوى ملف الترتيبات الأمنية مسار دارفور و الوساطة حددت مدى زمني لا يتعدى الثلاثة أيام لاستكمال الملفات في كل المسارات تمهيداً للتوقيع بالأحرف الاولى ومن ثمّ التوقيع النهائي.

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ووصل إلى مدينة جوبا امس الوفد السيادي بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ويضم الوفد عضوا مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي و محمد حسن التعايشي، كما يضم رئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو وعدد من أعضاء الوفد الحكومي لمفاوضات السلام.

وكان في إستقبال الوفد بمطار جوبا الدولي د. رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس وأعضاء فريق الوساطة الجنوبية ووزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس وعدد من قيادات الجبهة الثورية والقائم بأعمال سفارة السودان لدي جوبا جمال مالك، ورحب قلواك بزيارة الوفد السيادي، وقال إنها تحظى بإهتمام دولي واقليمي كبيرين وفيما يتعلق بمسألة التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال – جناح عبدالعزيز آدم الحلو أوضح قلواك بحسب صحيفة الجريدة، أنه سيتم إستئناف المفاوضات مع الحركة للوصول إلى إتفاق حول كل القضايا ، وأشار إلى أن تأخير وتوقف المفاوضات مع حركة الحلو كان بسبب إنتشار جائحة كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)