رجال أعمال يطالبون بإقالة وزير التجارة والصناعة

نفذ عدد من رجال الأعمال وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التجارة والصناعة، مطالبين بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني.

وكشف عدد من رجال الأعمال عن تسليم مذكرة احتجاجية إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمطالبة بإقالة الوزير، وأكد عدد منهم وفقاً لمصادر أن إقالة وزير التجارة باتت أمراً ملحاً لسوء إدارته لملف التجارة، وأشاروا لوجود معوقات كبيرة في عمليات الصادر والوارد انعكست سلباً على قيمة الجنيه السوداني حيث وصل سعر الدولار إلى (175) جنيهاً.

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وبحسب صحيفة المواكب، نوهوا إلى وجود قرار جديد من وزارة التجارة يمنع تخليص الوارد إلا من خلال فورم الـ(IM) (إذن الاستيراد) الأمر الذي اعتبروه أحد العوامل التي أدت لهبوط العملة الوطنية، وشددوا على أهمية تسجيل رئاسة الحكومة والوزراء المختصين زيارة إلى ميناء بورتسودان للتعرف الميداني على المشاكل الموجودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)