أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 18أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية: – لجنة من قوى الحُرية والتغيير لحل مشكلة والي كسلا

– جملة من الإصابات وسط لاعبي فريق الشرطة القضارف بفيروس كورونا

– الدولار يرتفع لـ(170) جنيهاً في السوق الموازي

– أديب ليس من حق حميدتي التعليق على لجان التحقيق صحيفة اليوم التالي: – تجمع المهنيين: رئاسة الوزراء استفزت الثوار وخياراتنا للتصعيد مفتوحة

– وقفة احتجاجية من رجال الأعمال أمام وزارة التجارة تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني (صورة)

– عاجل| الدولار يصل 170 جنيهاً في السوق السوداء صحيفة الوطن: – اعتقال الفريق هاشم عثمان الحسين

– الوساطة:الحكومة وحركة عقار اتفقتا على دمج القوات

– إرجاع باخرة ماشية جديدة ومطالبة بحل لجنة تنظيم البواخر

– والي النيل الأزرق (للوطن): تعلية الرصيرص جاءت وبال على مواطني الولاية

– لجان المقاومة تعلن التصعيد ضد حكومة حمدوك

– ٥ جنيهات للخبز التجاري بالخرطوم صحيفة السوداني: – حميدتي في جوبا وتوت يعلن التوقيع على وثيقة السلام 28 أغسطس الحالي

– وصول مواكب مليونية “جرد حساب” أمام مجلس الوزراء

– رفع حظر التجوال جزئياً بمحلية بورتسودان

– الري: استقرارفي مناسيب النيل

– الشرطة تؤكد وقوع إصابات وتبرر استخدامها لـ(البمبان) في موكب الاثنين

– البرهان يمنح السلطات بجنوب كردفان تفويضاً لحل المشكلات بشكل أهلي

– «هدسون»: أسر ضحايا 11 سبتمبر تسعى لإيقاف رفع السودان من قائمة الإرهاب صحيفة أخبار اليوم: Advertisements – لجان المقاومة تسير مواكب مليونية جرد الحساب وتصحيح المسار.

– تجمع المهنيين يستنكر استخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.

– تجمع اسر الشهداء يصف الممارسات ضد المتظاهرين بالسقطة.

– والي الخرطوم ينتقد استخدام القوة المفرطة وجهاز المخابرات ينفي مشاركته في اعتقالات.

– توت: التوقيع بالاحرف الاولى بين وفدي الحكومة وحركات الكفاح المسلح يوم 28 بجوبا.

– عضو مركزية الشيوعي: الأوضاع الأمنية بالسودان تحتاج لمراجعات. صحيفة آخر لحظة : – الشرطة تفض مواكب “جرد الحساب” و(المهنيين) يعلن التصعيد

– حمدوك يسحب صلاحياته من وزير ومطالبة بإقالة مدني

– توقف بيع الدقيق التجاري والدولار يواصل الارتفاع

– اتفاق بين الحكومة والثورية نهاية الشهر

– (62) إصابة جديدة بكورونا و(5) حالات وفاة صحيفة صوت الأمة: اعتقالات وإصابات في المليونية و (صوت الأمة) تفتح ملف أداء الحكومة

– الاتفاق على الترتيبات الأمنية مع عقار

– البني عامر تتهم المركز بالعجز في معالجة الفتنة بالشرق صحيفة القوات المسلحة : رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان

– إتفاق سلام بالأحرف الأولى بين الحكومة والحركات نهاية أغسطس

– الاسبوع الاخير من سبتمبر المقبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 18أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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