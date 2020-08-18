عاجل.. الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن تعاملها مع مظاهرات الخرطوم

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

صدرت وزارة الداخلية، بيانا صحفيا حول تعامل الشرطة مع المواكب التي سيرها الثوار نهار الإثنين وكيف تعاملت الشرطة معها و مبررات استخدام الغاز المسيل للدموع.



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ونقلت وكالة الأنباء السودانية البيان وهذا نصه: شهدت ولاية الخرطوم ظهر يوم 17/اغسطس 2020 مواكب وصلت الي وسط الخرطوم ، وقد بدأت التجمعات بشكل سلمي وحضاري يعبر عن الثورة التي اتصفت بالسلمية وسط تنظيم ملحوظ ، بيد أن انحرافات قد حدثت في مسارها حين حاولت مجموعات اقتحام مجلس الوزراء ، ازاء ذلك قامت قوات الشرطة بانفاذ القانون _ ووفقا لنصوصه _ استخدمت الغاز المسيل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية ،وقد نتج عن ذلك اصابات متفاوته وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم اسعافهم للمشافي.

تؤكد قوات الشرطة أنها تقوم بتنفيذ القانون حرفيا وتؤدي واجبها الذي يهدف الي بسط الأمن وحماية الارواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة ، وأن هذه الاجراءات ترمي الي تجنب ما هو اسوأ وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعبير السلمي وعدم التعرض للقوات العاملة والممتلكات الخاصة والعامة.