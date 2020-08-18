عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة االيوم

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

تستأنف وزارة الري والموارد المائية، اليوم، مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.



وانطلقت، الأحد الماضي، فعاليات الاجتماع السُداسي الذي يُجرى عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حول ملء وتشغيل سد النهضة، على مستوى وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وكتب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر تويتر: "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي.. الآن بدء فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".

من جهته، أعلن وزير الري والمياه والإثيوبي سيلشي بيكيلي، عن اجتماع سُداسي مُشترك حول سد النهضة، بناء على دعوة من وزير خارجية جنوب أفريقيا، وبحضور مندوب الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية جنوب أفريقيا.

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ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من تجديد مصر والسودان تأكيدهما على ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزم" بخصوص ملف سد النهضة المتعثر، وذلك في خِتام زيارة أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الخرطوم.

وأكد الجانبان، في بيان تلاه وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء أمس السبت، على أن المفاوضات هي "السبيل الأمثل" لحل القضية التي تثير خلافا بين الدولتين وإثيوبيا.

وخلال الزيارة التي بحث خلالها مدبولي عددًا من ملفات التعاون المشترك مع مسؤولين سودانيين، أبدى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن تفاؤله بالوصول الى حل مُرضٍ في المفاوضات.

والأسبوع الماضي، طلبت القاهرة والخرطوم تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة أسبوع لاجراء مشاورات داخلية.

ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكن لم يُتوصل إليه بعد.