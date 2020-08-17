دعم مالي لهلال الابيض

الخليج 365 : استقبل معسكر هلال الأبيض بولاية الخرطوم ظهر أمس رئيس مجلس أمناء هلال الابيض ورئيس مجلس الإدارة السابق ياسين السيد علي هاشم رفقة رئيس نادي مريخ الابيض وقطب النادي محمد بكراوي والمهندس مكي ابو دلة وقدموا من خلال الزيارة دعماً مالياً لفريق الكرة الأول واكدوا وقوفهم خلف هلال الابيض بقوة حتى يحقق أمال أهل ولاية شمال كردفان بالعودة للتمثيل الخارجي وخاطبوا لاعبي فريق الهلال والجهاز الفني مطالبين الجميع بالتماسك والعمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في العمل من أجل إسعاد جماهير الولاية ، وثمن وليد محمد سعيد رئيس بعثة هلال الأبيض جهود قيادات الولاية في الوقوف بجانب هلال الابيض وتقدم سعيد بوافر الشكر والتقدير لياسين السيد علي هاشم ومحمد بكراوي ومكي ابو دلة على الزيارة والدعم القيم مؤكداً سعادتهم بهذه الجهود والعمل على مساعدة الفريق في التقدم وتحقيق الإنجازات. المادة السابقة في حيرة من أمره بعد أن أعلن استاذه “ابن زايد” خيانته! ابن سلمان في حيرة من أمره بعد أن أعلن استاذه “ابن زايد” خيانته! المقالة القادمة صحيفة تكشف تفاصيل خلافات سبقت توجه الوفد الاسرائيلي لأبوظبي!

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