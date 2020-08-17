الفوضى تضرب أسواق الدولار وتجار يبيعون بأسعار مختلفة

الخليج 365 : شهدت عمليات التداول بالسوق الموازي للعملات الاجنبية ربكة كبيرة وتباين في تحديد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية. وأكد أحد التجار الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) التضارب في الأسعار الذي وصل إلى درجة الفوضى. وقال: أصبح سعر الدولار يتحدد بفرق الساعة خلال اليوم وكل تاجر يضع ما يناسبه من أسعار. وأضاف التاجر: في الساعات الأولى من صباح اليوم كان سعر الشراء ١٧٠ جنيها وبعد أربع ساعات ارتفع إلى ١٧٢ جنيها ومتوقع سعر جديد صباح الغد. وقال تاجر آخر أن الطلب كثير والعرض قليل، خاصة عندما تكون هنالك أحداث سياسية. وأضاف إن اليوم السعر متزايد ولا يوجد عرض في السوق بسبب خروج المواكب اليوم.

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