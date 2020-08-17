ترامب يشكك في قدرة بايدن على التفاوض مع بوتين

الخليج 365:

شكك الرئيس دونالد ترامب في قدرة منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن إذا فاز في الانتخابات في نوفمبر، على تمثيل البلاد بشكل لائق في المفاوضات مع الزعماء الأجانب.

وأضاف ترامب أنه يشك في أن بادين سيتمكن من التفاوض بكرامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” اليوم، اتهم ترامب مرة أخرى منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية بنقص الذكاء والخوف من التواصل مع الناخبين بسبب الوباء.

وقال ترامب: “هذا الرجل لا يخرج من قبو منزله ولا يجيب على أي سؤال. وإذا أصبح رئيسا، سيتعين عليه التعامل مع الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي بوتين وكيم جونغ أون”.

وأضاف ترامب، أنه يشك في قدرة بايدن في تمثيل الولايات المتحدة، على مستوى مناسب، في المفاوضات مع قادة الدول الأخرى.

RT