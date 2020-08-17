أوروبا تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد أعمال العنف في بيلاروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أيدت أحزاب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، قرار وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد المتورطين في أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين في بيلاروسيا.

وجاء في بيان صادر عن أحزاب البرلمان الأوروبي: “نرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإدراج كل المسؤولين عن أعمال عنف وتزوير الانتخابات الرئاسية في القائمة السوداء… نحث على إعداد القائمة في أسرع وقت ممكن”.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا، في 9 آب/أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى.

وبحسب ما أوردته وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب من بينهم أكثر من 120 من ضباط حفظ القانون وقتل أحد المتظاهرين. وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، هي التي فازت في الانتخابات، وليس الرئيس الحالي لوكاشينكو.

سبوتنيك