مفتي القدس يحرم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، فتوى يحرم فيها صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وقال مفتي القدس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن تلك الفتوى تتوافق مع فتواه السابقة التي أصدرها عام 2012.

وأوضح بقوله “سبق وأن أصدرت فتوى عام 2012، تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع مع إسرائيل”.

وأردف بقوله “بما أن هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يحمل علامات التطبيع، فإن زيارة القدس غير مسموح بها ومحرمة”. المادة السابقة شركة “غوغل” تتبرع بمليوني دولار للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت المقالة القادمة أوروبا تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد أعمال العنف في بيلاروسيا

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