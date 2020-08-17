شركة “غوغل” تتبرع بمليوني دولار للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تبرعها بقيمة 2.2 مليون دولار لدعم أهالي بيروت الذين تضرروا من انفجار مرفئها، في 4 أغسطس/ آب الجاري.ش

وأشار لينو كاتاروزي، مدير عام الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان رسمي إلى أنه “سيتم منح التبرع إلى منظمات خيرية محلية تبذل جهودا شاقة واستثنائية على الأرض لخدمة الأفراد والعائلات المتضررة، ويندرج ضمن إطار “برنامج مضاعفة التبرعات” الذي تعتمده الشركة حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع”.

وأوضح أنه “سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان”.

وأضاف كاتاروزي في البيان أن “غوغل” ستستمر بالاستفادة من منتجاتها مثل محرك بحثها الشهير “خرائط غوغل” وموقعها للفيديوهات “يوتيوب” من أجل إتاحة الوصول إلى المعلومات الهامة التي يحتاجها الأشخاص في بيروت في هذا الوقت الصعب، ودعم الأنشطة التجارية المحلية.

كما أنه وفي سعيها لمساعدة الأنشطة التجارية المحلية الأكثر تضررا وتقديم الدعم لأصحابها، فإن “Google.org” وهي الذراع الخيرية للشركة ستقدم منحة مالية لمنظمة “Youth Business International” وهي شبكة عالمية لدعم رواد الأعمال، ومن خلال برنامجها للاستجابة الفورية والتعافي ستباشر المنظمة بتنفيذ حزمة متكاملة من تدابير الدعم في حالات الطوارئ تشمل خطوط الاتصال للمساعدة في الأزمات، والإرشادات الخاصة، والتدريبات وعقد الندوات بهدف مساعدة الأنشطة التجارية الأكثر تضررا.

ولفتت شركة “غوغل” إلى أن موظفيها كما يعتزمون على مشاركة وقتهم وخبراتهم من خلال برنامج إرشادي يهدف لمساعدة أصحاب الأنشطة التجارية في تعلم المهارات اللازمة من أجل مواجهة التحديات القادمة.