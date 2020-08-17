قبرص تتهم الاتحاد الأوروبي بـ”الخجل والمهادنة” في التعامل مع تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت قبرص، اليوم الاثنين، شركاءها في الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت إنه “خجل يرقى إلى سياسة مهادنة” في التعامل مع تركيا التي تخوض مواجهة مع قبرص واليونان بخصوص التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وبحسب وكالة “رويترز”، جاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحا للكشف عن الغاز في البحر في مناطق تزعم كل من الدولتين أنها صاحبة حقوق فيها.

وتوجد سفينتا مسح تركيتان في المنطقة البحرية المتنازع عليها، حيث تقول اليونان إن أحد المكانين يقع على الجرف القاري لها، بينما تطالب قبرص بالمكان الثاني. وتقول تركيا إن لها حقوقا في المكانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريحات للصحفيين: “للأسف نشهد خجلا من الاتحاد ألأوروبي في القيام بدور ملموس وانتهاج سياسات ردع”.

وقال إن نيقوسيا ترحب بالتعبير عن الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يكفي، مضيفًا: “سياسة المهادنة ورسائل الدعم لا تكفي لتثبيط عزم تركيا فيما يتعلق بإجراءاتها غير القانونية”.

وأضاف أن

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون له وجود “أكثر كثافة” في شرق البحر المتوسط.