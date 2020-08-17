وفد الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان يلتقي البرهان

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق_أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه الاثنين وفد الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان بحضور والي الولاية و قال والي ولاية جنوب كردفان دكتور حامد البشير إبراهيم في تصريح صحفي بحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة بالفيس بوك إن الوفد جاء بغرض التأكيد على الإتفاق المبرم بين الأطراف القبلية أمام رئيس مجلس سيادة الإنتقالي على خلفية النزاعات التي شهدتها مدينة كادقلي حتى تتمكن الولاية من حل جميع المشكلات العالقة.

وأشار دكتور حامد أن رئيس مجلس السيادة منح تفويضا للسلطات بالولاية لحل المشكلات بشكل أهلي وفعال وبعمل إجراءات لحفظ الأمن. مؤكدا ان الحكومة المركزية وعدت بجبر الضرر وتعويض المواطنين المتأثرين من النزاع خاصة الأطفال الأيتام والأرامل. فضلا عن دعم الولاية في مجالات الصحة والإنتاج الزراعي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ووصف والي الولاية الإجتماع مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالمثمر لكونه ناقش كافة القضايا المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )