(12) إصابة بفيروس كورونا بالشرطة القضارف

إفادت مديرة الكرة بنادي الشرطة القضارف النقيب شرطة جمال يوسف البشير عن ظهور عدد “12” حالة إصابة بكورونا في صفوف النادي وفق صحيفة السوداني منهم عدد “7” لاعبين و”5″ من الجهاز الفني والإداري حسب تقرير الفحوصات التي أجراها الفريق بمعمل تشخيص فيروس كورونا التابع لمعهد القضارف الإقليمي للأمراض المستوطنة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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