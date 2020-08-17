شاهد بالفيديو : تظاهرات وغاز مسيل في الخرطوم لتصحيح مسار الثورة ..

تجمعت، الاثنين، أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام مجلس الوزراء في الخرطوم للاحتجاج على ما وصفوه بـ”انحراف الحكومة” عن أهداف ومسيرة ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير، في موكب أطلق عليه تسمية “جرد الحساب” و”تصعيد لتصحيح مسار الثورة” وأقدمت الشرطة على إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

أتت تلك التظاهرات إثر دعوات وجهتها تنسيقيات لجان المقاومة التي عادة ما تنظم المواكب، لتظاهرات مليونية في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت للشراكة بين المدنيين والعسكريين من أجل إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، فضلاً عن الذكرى الأولى أيضا لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأطلقت التنسيقيات مليونية “جرد الحساب” وفق العربية نت للتعبير عن عدم رضاها على أداء الحكومة في كثير من الملفات التي اعتبرت أهدافا ملحة وأولويات في العمل الحكومي، مثل ملف السلام وتكوين المجلس التشريعي ومحاربة وإزالة ما اصطلح على تسميته بـ”الدولة العميقة”، ومحاسبة قادة نظام البشير بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تأييده للتظاهرات، مؤكدا شرعية المطالب التي تدعو إليها.

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يذكر أن حكومة حمدوك تواجه ملفات شائكة من الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب إلى ملف السلام، وبقايا قادة النظام ومسؤوليه في بعض الإدارات العامة، وغيرها من المسائل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )