جمهورية سلوفاكيا تخصص منح دراسية للسودان

قدمت جمهورية سلوفاكيا ثلاث منح للدراسات فوق الجامعة للسودان ضمن الشراكة في المجالات التعليمية بين البلدين .وقال القنصل العام الفخري لسلوفاكيا في السودان الدكتور نصرالدين شلقامي لسونا إن المنح الدراسية تاتي في اطار التعاون المستمر بين البلدين

وشملت المنح وفق (سونا) دكتوراة في العلوم الزراعية كانت من نصيب جامعة زالنجي بولاية وسط دارفور ودكتوراة في الصيدلة منحت لجامعة الرباط وماجستير المعامل منحت لمستشفي الشعب. واشار الى أن سلوفاكيا قدمت العام الماضي ثلاث منح مماثلة استفادت منها الجامعات الولائية مؤكدا استعداد سلوفاكيا لتقديم المزيد من الفرص التعليمية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )