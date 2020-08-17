حمدوك يلغي صلاحيات سابقة منحها لوزير الصحة

اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك قراراً الغي بموجبه التفويض والسلطات والصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة في مجال التحكم في الوبائيات والطواري الصحية بالبلاد ووجه القرار بحسب صحيفة أخر لحظة كل من وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والصحة وديوان الحكم الاتحادي والجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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