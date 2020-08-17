لجان المقاومة تؤكد إستمرار المواكب .. لحين إكتمال أهداف الثورة

أكد أزهري الحاج المسئول السياسي للجان المقاومة السودانية إستمرار المليونيات والضغط عبر الشارع حتى يكتمل تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .

وقال الحاج طبقا لوكالة السودان للانباء (لسونا) حول مليونية جرد الحساب والتي تقودها تنسيقيات لجان المقاومة إن الحراك يأتي بغرض متابعة ما انجزت وما لم تنجز هذه الحكومة خلال عام من تشكيلها , موضحا أنه جرد امين ودقيق وعلمي عبر مذكرة واضحة تتضمن ما اخفقت فيه الحكومة ولماذا اخفقت وتحديد واجبات للتنفيذ الفوري .

وأضاف لابد أن تتجرد الحكومة في تنفيذ أهداف الثورة أو أن تذهب .

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وفى السياق أكد محمد حسن عضو مقاومة لجان الحاج يوسف استمرار المليونيات الى ان تحقق أهدافه الثورة بعد ان وضح جليا ما يجري حاليا من الحكومة الانتقالية بشقيها المدني و المكون العسكري و مايجري بشان السلام الاجتماعي مع حركات الكفاح المسلح فان النتائج الماثلة للكل لا يمثل رغبة وارادة المواطنين في العاصمة والولايات و ما نتج من ممارسات في الفترة السابقة واضح للكل من تردي الاوضاع المعيشية و المشاكل القبلية في الولايات و ممارسات الفساد الاداري و المالي و غياب الرؤية والبرامج للبناء الوطني سيجعل المليونيات تستمر حتى تحقق أهدافها .

وحول تأييد المبادرة قال ان الوقع الان يؤكد التأييد المنقطع النظير للحراك لما آلت اليه الاوضاع و الممارسات المشاهدة بعيدا عن المصالح الوطنية العليا تدفع المواطنين للتاييد و بجانب بعض الكيانات الاخرى ممثلة في حركات الكفاح المسلح و كيان تجمع المهنين و ستنضم اليها العديد من الكيانات الاخرى ليمثل هذا الحراك بداية التصحيح لمسار الثورة و حل الحكومة المؤقتة وإبعاد العسكر من المشهد وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )