بالفيديو : في إتصال مباشر مع الإذاعة .. مواطنة سودانية تشكو صعوبة العيش وضيق الحال

شكت مواطنة سودانية في إتصال مباشر لها مع الإذاعة من صعوبة العيش وتردي الأوضاع التي تمر بها البلاد حيث طالبت الجهات ذات الإختصاص بتوفير طائرات رش للقضاء على الذباب والبعوض من أجل محاربة الأمراض الناتجة عنهما حتى يستطيع المواطن العيش في بيئة صحيه خالية من الأمراض ،وأضافت أن قطوعات الكهرباء المتكررة أدت إلى خسائر فادحة في المنازل وتعطيل معظم الأدوات الكهربائية.

Advertisements

وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد وجد الفيديو المنتشر تعاطفاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تحدثت من خلاله المواطنة منفعلة من ما يحدث بالبلاد حيث قالت “خلاص ضاقت بينا نمش وين”مختتمة حديثها بعبارة حسبي الله ونعم الوكيل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)