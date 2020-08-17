إعادة تشكيل مجلس تنسيق التعدين بالولاية الشمالية

أصدرت دكتورة آمنة أحمد المكي والي ولاية نهر النيل القرار رقم (72) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس تنسيق التعدين بالولاية برئاسة الوالي ووزير المالية والقوى العاملة نائبا للرئيس ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية عضوا ومقررا، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة بتنظيم وتأمين الانشطة التعدينية بالولاية. وأشار القرار وفق (سونا ) لمهام واختصاصات المجلس والتي تلخصت في الاشراف على تنظيم وتحصيل العوائد الجليلة والوقوف على تنظيم الاسواق بما يحقق الضبط والتنظيم والتشجيع والالتزام بالضوابط الصحية والبيئية وتطوير الانتاج وتعظيمه، حل النزاعات والمشكلات التي تنشأ في مواقع التعدين التقليدي والاسواق ويتم رفع ما يصعب حله الى مجلس وزراء حكومة الولاية، الاستعانة بالادارة الاهلية واتحادات المعدنين في تنظيم التعدين التقليدي وفض النزاعات، الوقوف على إنفاذ خطوات رؤية تقنين وتنظيم التعدين التقليدي ومتابعتها بصورة مستمرة وحل الاشكالات الناتجة من تداخل الاختصاصات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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