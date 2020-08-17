إقتصاديون : تأخر إعلان وتنفيذ الموازنة المعدلة أربك الاسعار والاسواق

الخليج 365 :

وجه عدد من الخبراء، انتقادات لما يحدث في موازنة العام الجاري، واعتبروا بان الاعلان عن الاجراءات والتعديلات دون تنفيذ، احدث (ربكة) في الوضع الاقتصادي والاسعار والاسواق، وذكر البعض بان الموازنة(لايتوقع منها شيئا) للمواطن، محذرين من (تجريب التجارب الفاشلة) فيما يخص التعامل مع سعر الصرف.

وشدد الاقتصادي، عبدالعظيم المهل، على تأثر الاوضاع الاقتصادية الراهنة، بالقرارات والتعديلات التي اعلنت في الموازنة المعدلة مؤخراً، وقال لـ(السوداني) إن القرارات (المفصلية) تعلن وتنفذ فوراً، خاصة عندما ترتبط بالموازنة، واضاف: لايعقل بان يتم الاعلان عن رفع الدولار الجمركي وتعديل سعر الصرف، موضحا بان الاجراءات المعلنة في الموازنة احدثت(ربكة)، واحجاما عن البيع في الاسواق، وربما ادت لاحتكارات وارتفاع في الاسعار بالاسواق، مؤكدا بان هذه المشكلة حدثت عام 2018م ، (كرد فعل) عندما تم الاعلان عن تعديل الدولار الجمركي من 6 الى 18 جنيها، وتسبب الامر في تاثيرات بالغة في ارتفاع الاسعار بالاسواق، مشيرا الى انها مثلت اعباء معيشية على المواطنين.

واوضح المحلل عثمان التوم، بان الدولة امضت نحو7 اشهر بدون موازنة (معدلة)، وقال لـ(السوداني) إن هناك تساؤلات تحتاج ردودا وشفافية،هل الموازنة كانت التي اجيزت مؤخرا مطبقة، كيف كانت تعمل الوزارة خلال الفترة الماضية، هل تم اخطارها للبدء بعمل موازنة ، لافتا الى ان الوضع الراهن لموازنة 2020م (غير معروف)، وان البلاد خلال الفترة الماضية تكاد تكون (بدون موازنة) ، وانتقد عدم نشر ارقام للموازنة واضحة للايرادات ومصادرها والمصروفات ومن اين ستأتي ؟،فضلا عن عدم تحديد الصرف على التعليم والصحة وقطاعات الانتاج وغيرها من بنود الموازنة.

واعتبر ماتم اعلان عن ربما يكون خطة تشغيلية للايرادات والمصروفات والاجور والمرتبات والجمارك والضرائب، او (أي تسمية أخرى) ،لانها لم تعلن عن أي ارقام مستهدفة لها ، مؤكدا بان هذا الوضع للموازنة (لايتوقع منه شيئا) للمواطن، وان البلاد في حاجة لخطة مدروسة ، محذرا من انفاذ التجارب السابقة الفاشلة فيما يلي سعر الصرف والتي قفزت به في السوق الموازي لـ162 جنيها.

ويشار الى ان ابرز اهداف الموازنة المعدلة، جاءت استجابة لجائحة كورونا بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة، اعادة تقدير الايرادات العامة، وادخال اجندة الاصلاح التي قدمتها وزارة المالية في الموازنة العامة، وذلك باصلاح منظومة الدعم وسعر الصرف، واحتواء الضغوط التضخمية، الى جانب تخفيف الآثار السالبة للإصلاح على الوضع المعيشي، من خلال توسع برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر، برنامج سلعتي وزيادة المرتبات والاجور.