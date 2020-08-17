مزارعو الجزيرة: قرارحظر بيع القمح للبنك صادم

الخليج 365 :

طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل بفك حظر بيع القمح , مؤكدين بلوغ مزارع الجزيرة لأعلى انتاجية بالتقانات في زراعة القمح وان قرار الحظر يؤثر على زراعة القمح مستقبلاً , مشيرين الى ان المزارعين يفكرون في بدائل للقمح في العروة الشتوية القادمة في حال إصرار الحكومة على قرار الحظر , مؤكدين على ان رفضهم للبيع بسبب ضعف السعر التركيزي.

ووصف ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل المزارع عثمان ابراهيم علي قرار حظر بيع القمح بالصادم للمزارعين ويؤثر على معيشة المزارعين, وقال في حديثه لـ (السوداني) طالبنا بإلغاء قرار حظر القمح لتكون زراعته جاذبة خاصة وان مزارع الجزيرة بلغ اقصى التقانات في زراعة القمح ووصل انتاجية شبه عالمية تقدر مابين 35 _ 20 جوالا للفدان , مؤكداً على ان قرار الحظر يؤثر علي زراعة القمح مستقبلا مناشداً الدولة بفك حظر بيع القمح حتى تستمر زراعة القمح والتوسع في المساحات والحفاظ علي العينات الجيدة منه, اضاف: العزوف يعني خروج التقاوي الجيدة التي استنبطت منذ عشرات السنين , مطالبا بفك حظر بيع القمح .

واشار مفتش مكتب قندل بمشروع الجزيرة والمناقل المهندس هشام هجو الى ضعف السعر التركيزي للقمح مقارنة بأسعار المدخلات ,واكد في حديثه لـ (السوداني) ان السعر التركيزي هو السبب الرئيسي لرفض المزارعين للبيع لقلة عائده للمزارع , مشيراً الى أنه في حال الاصرار على هذا السعر الحالي للقمح يؤدي الى عزوف المزارعين عن زراعة القمح داعيا لزيادة السعر التركيزي او دعم اسعار المدخلات حتى يستطيع تقليل التكلفة وتسليم القمح كاملا وحتى يستفيد المزارع ويفيد الدولة خلاف ذلك فان زراعة القمح ستواجه صعوبة وتقلل المساحة.

واكد المزارع بمشروع الجزيرة محمد عبد الرحيم ان احتكار الدولة لبيع القمح للبنك الزراعي فقط بسعر 3500 جنيه قرار صادم ومجحف في حق المزارعين، مؤكدا ضعف السعر مقارنة بتكلفة الإنتاج واصفا ضعف سعر تركيز القمح الى اقل من تكلفة الانتاج بالسياسة التي تجعل زراعة القمح غير جاذبة وتؤدي للبحث عن بدائل أخرى خلاف زراعته .