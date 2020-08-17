السعودية تُعيد (11.500) من الماشية وتكدُّس (150) ألف رأس بمحجر سواكن

الخليج 365 :

وقفت (الصيحة) أمس، على (11.500) رأس من صادر الماشية المُرتجعة من السعودية على متن الباخرة “بنياس”، وأوضح صاحب الشحنة، مُلابسات إرجاعها، فيما كشف مصدر عن تكدس (150) ألف رأس من الماشية بمحجر سواكن منذ شهر في انتظار التصدير رغم اكتمال الإجراءات كَافّة.

وقال صاحب الشحنة المُرتجعة سليمان محمد صالح لـ(الصيحة)، إنّ الحكومة تتلكأ في كشف الأسباب الحقيقية لتدني المناعة ما أدخل المُصدِّرين في خسائر مليونية، وأوضح أنّ تكلفة الشحن بالباخرة (5) دولارات للرأس، بإجمالي (55) ألف دولار لكل الشحنة، تعادل أكثر من (8.5) ملايين جنيه، ذهاباً ومثلها عند الإرجاع، وقال إن هذه الخسارة يتحمّلها المصدر دُون ذنب، بالإضافة إلى تكلفة علف وشرب الماشية بمبلغ (100) ألف جنيه يومياً، وكشف سليمان عن تسبب البواخر غير المُهيأة في نفوق ما بين (5 – 10%) من كل شحنة ماشية.

بدوره، كشف المصدر الفاضل إسماعيل، عن أوضاع مأساوية تُواجهها الماشية بمحجر سواكن، ونوّه لانعدام الماء والخدمات ونقص الحظائر بالمحجر، وأوضح أن المصدر ملزمٌ يومياً بتحمُّل فاتورة تفوق (120) ألف جنيه لشراء تانكر ماء واحد، وربطة البرسيم الواحدة بسعر ألف جنيه، وحذر من توقف صادر الماشية كلياً حال عدم حل مُشكلات الصادر