قرار بتسليم المواشى للمستوردين السعوديين علي ظهر الباخرة (F.O.B)

الخليج 365 : أصدر دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف قراراً بتسليم كافة المستوردين السعوديين المواشي السودانية علي ظهر الباخرة وهو طريقة استلام متعارف عليها تعرف بـ(F.O.B)..

وبين القرار أن المستورد هو صاحب الماشية والباخرة ويتحمل المسئولية .

وجاء القرار بعد تكرار رجوع بواخر الماشية من ميناء بالسعودية إلى ميناء بورتسودان بالبحر الأحمر.

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