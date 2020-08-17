السودان يطالب بالعودة إلى خطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

الإثنين 17 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قررت مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، استئناف مفاوضات سد النهضة، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما أفادت وزارة الري والموارد المائية السودانية عقب انتهاء الاجتماع.



وقالت الوزارة إنه سيتم استئناف التفاوض، الثلاثاء، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، بعد اعتراض كل من السودان ومصر على طرح قدمته إثيوبيا قبل أسبوعين، يربط اتفاق تشغيل سد النهضة، باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق

ورفضت القاهرة والخرطوم مقترح أديس أبابا، وطلبتا تعليق المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية حول الطرح الأثيوبي الأخير، والذي رأت فيه الدولتان نكوصا عما تم الاتفاق عليه في السابق.

وانضم إلى اجتماع الأحد، وزراء خارجية الدول الثلاث بالإضافة إلى وزراء المياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بدعوة من الاتحاد الإفريقي.

Advertisements

وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع، بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في الرابع من أغسطس الجاري وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو الماضي.

وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات "بروح التضامن الإفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا، ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام العادل للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين".

وشدد السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سونا، على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء و تشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية "سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي" و تأكيدا لمبدأ البحث عن "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".

وتقوم أثيوبيا ببناء السد، الذي تبلغ تكلفته حوالي 5 مليارات دولار على النيل الأزرق، على بعد 20 كلم من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.

وتخشى مصر أن يخفض السد حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، الذي يشكل مصدرا لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد، كما يحذر السودان من المخاطر البيئية ومن مخاوف متعلقة بإمكانية انهيار السد.

ورغم حض مصر والسودان، إثيوبيا، على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.