ضبط كميات كبيرة من العملات المزورة بولاية كسلا…

الخليج 365:

تمكن جهاز الامن والمخابرات العامة بولاية كسلا من ضبط كميات كبيرة من العملات المزورة، ومليارات الجنيهات في حملة نفذها لسوق هيكوتا بمدينة كسلا، حيث كانت الحملة مفاجئة وغير متوقعة.

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