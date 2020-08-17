استشهاد زوج وزوجته إثر إنقلاب عربتهم ونجاة أطفالهما بأعجوبة

بالقرب من مدينة سنكات تسبب إنقلاب عربة في استشهاد الزوج علاء الدين رحمه وزوجته خالدة موسى وقد تعرض أطفال الشهيدين لرضوض أدت لحجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج. وتشير الوقائع بتحرك الزوج بصحبة أسرته المكونة من زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقهم لمدينة بورتسودان وهم لا يدرون ما يخبئه لهم القدر، وأثناء قيادة الزوج لعربته فوجئ بوجود حفرة كبيرة وسط شارع الأسفلت حيث حاول أن يتفاداها إلا أنه لم يستطع السيطرة على مقود السيارة مما أدى لانقلابها، واستشهد في الحال الزوج علاء الدين وزوجته خالدة ونجاة الأطفال من الموت بأعجوبة حيث أصيبوا برضوض. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، تحركت شرطة مرور دائرة الاختصاص وقامت بنقل جثماني الشهيدين للمشرحة ونقل أطفالهما إلى أقرب مستشفى بولاية البحر الأحمر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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