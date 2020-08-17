ضبط المتهم في حادثة مقتل مواطن أول أيام العيد

تمكنت مباحث شرطة فرعية بحري بتسديد البلاغ المدون تحت المادة 130 إثر وقوع حادثة مقتل مواطن أمام منزله بالسامراب وذلك بضبط المتهمين والإيقاع بالمتهم الهارب الذي أشارت المعلومات بتواجده داخل منطقة أم درمان والعثور على أداة الجريمة بحسب صحيفة الدار، عبارة عن سكين وذلك بمجهودات تيم المباحث بقيادة الملازم أحمد عاطف. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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