مقتل مواطن بفأس والشرطة تضبط المتهم

تحقق شرطة دار السلام في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك عندما أبلغ أحد المواطنين الشرطة بقتل رجل بفأس داخل منزل بإحدى أحياء أم درمان وذلك على إثر مشاجرة وقعت بينه وبين المتهم أثناء تواجدهما مع بعضهما.

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وبحسب صحيفة الدار، قامت الشرطة حينها بكل التدابير اللازمة وتم العمل الفني مثل التصوير والتحريز ورفع البصمات ومن ثم أخذت للمشرحة بأمر من النيابة وبأورنيك الجنائي، وتم القبض على المتهم وجاري التحري حول الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)