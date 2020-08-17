وزارة الري: استقرار في مناسيب النيل

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الثلاثاء)، سينخفض إلى حدود 600 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن تنبؤات المناسيب ليوم غد الثلاثاء سيكون على النحو التالي:

•القطاع : الدمازين – سنار سيشهد انخفاضاً (في حدود 8 سم).

•القطاع : سنار – الخرطوم سيشهد استقراراً.

•القطاع : الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

•القطاع : شندي – عطبرة سيشهد استقراراً.

•القطاع : خشم القربة – عطبرة سيشهد استقراراً.

•القطاع : عطبرة – سد مروي سيشهد استقراراً.

•القطاع : سد مروي – الدبة سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

•القطاع :الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

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وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء مرتفعاً، حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم الاثنين 20.50 متر ويتوقع أن تسجل غداً الثلاثاء 20.40 متراً وبعد غد الأربعاء 20.25 متراً، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 متراً في أغسطس 1946، وأكدت أن محطة الخرطوم سجلت اليوم الاثنين 17.06 متر ويتوقع أن تسجل غداً الثلاثاء 17.03 متر والاربعاء 17.00 متر، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 متر في سبتمبر من العام الماضي. محطة شندي سجلت اليوم الاثنين 17.79 متر ويتوقع أن تسجل غدا الثلاثاء 17.79 متر ويوم الاربعاء 17.75 متر، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 متر، سجل أيضاً في أغسطس من العام الماضي.

* محطة عطبرة سجلت اليوم 16.08 متر ويتوقع أن تسجل غداً 16.06 متر ويوم الأربعاء 16.05 متر، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 متر في أغسطس 2001.

* محطة دنقلا سجلت اليوم 15.05 متر ويتوقع أن تسجل غداً الثلاثاء 15.06 متر ويوم الأربعاء 15.08 متر، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 متر في أغسطس 2001.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)