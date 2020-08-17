لجنة الطوارئ الصحية: لا مؤشرات لانحسار إصابات (كورونا)

دعت اللجنة العليا للطورائ الصحية، المواطنين إلى الاستمرار بالتقيد بإتباع الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات، ونوهت إلى إزدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) وعدم وجود مؤشرات لانحسار حالات المصابين.

وناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (75) برئاسة عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور بقاعة الصداقة أمس الأحد، تقييم الموقف الصحي العام والوبائي بالبلاد، وذلك بعد آخر تمديد للحظر ودخول مركبات السفر للخدمة.

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كما ناقش الاجتماع جدولة عودة الجامعات وفقاً للجهات المختصة بالتنسيق بين الجامعات ووزارتي الصحة والتعليم العالي، ووجهت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، وزارة الصحة بإعداد تقرير عن إصابات المواطنين بجائحة (كورونا) لمعرفة المؤشرات بشكل أدق، ودعت وسائل الإعلام للعمل على نشر ثقافة التعامل مع المرض خلال المرحلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365