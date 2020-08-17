بعد قبول الكاردينال.. اتحاد الكرة يكوّن مجلس الهلال

أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم نصر الدين حميدتي في تصريحات صحافية أمس، أن الاتحاد توصل إلى حل لأزمة مجلس إدارة نادي الهلال وسيتم الإعلان عن بقية المجلس بواسطة إدارة مجلس الاتحاد خلال الأيام المقبلة. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، كان اتحاد كرة القدم أعلن رسمياً تعيين أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيساً لنادي الهلال عبر لجنة التطبيع لمدة “3” أشهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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