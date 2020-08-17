وفد التفاوض يتوجه إلى جوبا لإستكمال ملف الترتيبات الأمنية

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم إلى جوبا للمشاركة في المفاوضات الجارية حالياً لاستكمال ملف الترتيبات الأمنية للمنطقتين تمهيداً لتوقيع السلام بالأحرف الأولى . ورافق النائب الأول عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وعضو المجلس السيادي والناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي وبرفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام ووفد من قوى الحرية والتغيير . Advertisements وكان في وداعهم بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق ركن إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق محمد المرتضى الغالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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